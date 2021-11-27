足總盃｜東方大勝香港U23　晉級4強鬥理文　傳足總再有人事變動 (21:22)

東方與U23曾在上月菁英盃交手，當時東方大炒7：0。U23借將黃威及林樂賢不能倒戈，正選門將起用由傑志借至的18歲小將顏翱天，職業生涯首次上陣把守最後一關。今仗東方在開賽6分鐘已由艾華頓先開紀錄，加上兩名西班牙籍新兵巴杜姆及杜華利各建一功，上半場已領先3：0。曾在西甲球會落班的杜華利，為東方在各項賽事上陣第8場終開齋取得首個入球。東方完場前再由艾華頓把握對方後場失誤梅開二度，終大勝4：0。東方晉身4強後，將於12月25日聖誕節在旺角場大戰理文。不過，東方主教練盧比度直言對球隊今仗表現未感滿意，稱不算最壞也不算最好，認為若10分滿分只值6分。

此外，香港足球總會在行政總裁譚秋朗上任後，繼7月有多名資深員工被辭退後，近日再傳出有內部人事變動，競賽部主管劉綽姿已被辭退，足總網頁亦證實競賽部主管一職已「空缺」，因而引起競賽部大部分職員今明兩天請假「抗議」，更曾傳出今午兩場足總盃或人手不足而未能如期舉行。雖最終能夠完成，但兩仗場內均未見有競賽部職員，譚秋朗、港足經理廖俊輝及足總5人足球經理曾偉忠，罕有地分別在兩仗「落場」到場邊處理比賽事宜。而旺角場繼上周六賽事後，球場螢幕再次大部分時間未有畫面和顯示比數。

明日續有兩場菁英盃首圈，標準流浪下午3時在青衣運動場對港會，亦是兩隊今季第3次交手；尾場傑志在下午5時半於旺角大球場大戰近况大勇的冠忠南區。

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