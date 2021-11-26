港足︱南華會運動場重建8年正式揭幕 副主席認球圈氣氛欠佳 暫無計劃升超 (18:44)

南華會於2012年動工重建位於銅鑼灣加路連山道的運動場，去年11月完工。這個被本地球迷稱為的「加山場」，將原有看台改建成多用途綜合運動場，除了有一個佔地9000平方米、可用於足球、欖球及高爾夫球的仿真草場，設有可容納1000座位有蓋看台，多層大樓則設有短跑徑、有蓋沙灘排球場及網球場。翻新工程獲馬會慈善信託基金捐助1.7億元，南華會撥款項目委員會副主委盧潤森透露，連同南華會出資約2億元，整個項目涉及3.8億元。而今午舉行的開幕禮邀請到行政長官林鄭月娥、民政事務局長徐英偉及體育專員楊德強出席，山度士及陳志康等南華名宿都有到場。

對於重建項目原定2016年落成，身兼南華會副主席盧潤森稱遲工非業主可控制，「分分鐘一棵樹都可阻兩年」，又指單是選草已耗時大半年。此外，仿真草場只能在下午4時前用作足球及欖球用途，下午4時打後將用作高爾夫球練習場，盧潤森解釋高球是會方主要收入來源，只能從用戶喜好和收入取平衡。名宿兼球隊總監顧錦輝表示，場地未來主要用作舉行足球班，只待足總批准球隊便可申請作為下季主場，但承認甲組隊非職業球員各有正職，不能在上午練習，球隊暫未能使用該場地訓練。

南華於2016/17年球季後自降甲組，4年來一直有本地球迷聲音希望這支外號「少林寺」的老牌球會重返港超，但盧潤森直言，以目前本地球圈整體氣氛欠佳，尋覓贊助商也變得很不穩定時，暫未有計劃重返港超，「如果港超有多些球隊、更多人睇時，當然希望參加，但今季情况很辛苦才有8隊參賽。我們曾經和足總溝通過，不抹殺重返港超機會，但暫時未是時候，希望整個香港足球培養氣氛更好時，才會再作考慮」。南華現於港甲角逐，今季在原足主林大輝贊助5年約滿，足主懸空下由體育會撥款營運球隊。

其他報道：港超｜理文落後兩球逼和傑志 洛迪古斯倒戈建功踢爭氣波

其他報道：印尼羽賽｜鄧俊文謝影雪遭日本組合復仇 8強止步放眼總決賽