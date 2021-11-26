英超丨盛傳蘭歷克成曼聯看守領隊　普巴不符領軍風格勢遭放棄 (17:51)

蘭歷克目前仍是俄超球會莫斯科火車頭的體育發展總監，但據報曼聯有信心說服對方與該會解約，並與其簽約半年，惟即使成事，由於簽證需時，蘭歷克亦難望在下周日英超，作客大戰榜首車路士時「地標」領軍。據報「藍戰士」曾於年初解僱前帥林柏特時，欲以蘭歷克為暫代領隊，但後者以不接受做「替工」為由拒絕，今次願投曼聯主因是，今季結束後，他未來兩年可成為「紅魔」的體育發展總監。

曼聯以蘭歷克為看守領隊主因，盛傳是由於兩名德籍名帥高普和杜曹，分別在利物浦及車路士取得成功，而且後二者和現執教拜仁慕尼黑的少帥拿高斯文都曾承認，採用高位壓迫戰術的蘭歷克是他們的導師。蘭歷克曾在2017年受訪時提及，保羅普巴並不配合其比賽風格，稱不會以時為RB萊比錫中場的拿比基達換普巴。拿比基達翌年過檔利物浦。故此，季尾約滿的普巴勢遭蘭歷克放棄。普巴需養傷至明年才可復出，使球隊本月初歐聯作客打和阿特蘭大或已成為他的告別戰。

蘭歷克職業球員年代司職防守中場，於1983年在FC Viktoria Backnang以教練兼球員身分展開執教生涯，先後領軍12支球隊，其間曾兩度執教史浩克04及萊比錫，於前年離開萊比錫後未再擔任教練。

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