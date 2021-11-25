劍擊｜特首出席祝捷會讚張家朗振奮港人 金牌教頭稱周末賽事檢視港將狀態 (20:00)

張家朗今年7月於東奧摘下劍擊金牌，花劍隊於9月陝西全運亦有張小倫、蔡俊彥及楊子加，合力奪得男子花劍團體銅牌，江旻憓亦奪女子重劍個人賽銅牌。眾將今晚獲總會舉辦祝捷活動，特首林鄭月娥在開始時致辭，憶述在張家朗奪金後一同視像對話，亦大讚這名新劍神振奮香港市民。她又表示將繼續支援港隊，如加快興建香港體育學院新大樓等，最後向張家朗致送紀念狀。

花劍隊下月中出發法國集訓，明年初展開連串世界賽，再為明年9月杭州亞運備戰。他們本周末起還會在亞洲國際博覽館，出戰香港公開錦標賽，花劍教練Greg表示將藉今仗審視劍手近期訓練狀態。花劍隊除了有張家朗、蔡俊彥等主力，還有大師兄張小倫與另一東奧代表吳諾弘，同時有全運銅牌功臣之一楊子加，加上已重投訓練多月的崔浩然，出賽機會「爭崩頭」。

張家朗前天已表示傷勢無大礙，陣中最年輕的22歲劍手吳諾弘今日亦稱準備好迎接挑戰，「奧運是一個很寶貴的經驗，去到國際賽可能信心會較強，但都要實戰才知訓練進度。之前說過會以世界排名前16為目標，會循序漸進在國際賽爭佳績，向這目標進發」。至於重劍女隊主力江旻憓今晚缺席，教練Tavi表示愛將因兼顧學業無法出席，但訓練過後狀態正盛，周末將主場爭勝。

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