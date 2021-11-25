歐聯｜AC米蘭老將大器晚成靠自律 搬運工搖身一變入球功臣 (19:19)

自2013/14球季後再戰歐洲球會賽事最高舞台，AC米蘭在分組賽首4戰跌跌碰碰未能取勝，出線形勢岌岌可危。今晨作客馬德里體育會，「紅黑軍團」必須全取3分才有望晉級16強，惟正選掛帥的射手基奧特及後備上陣的老將伊巴謙莫域均未有進帳。全場射門達14次的AC米蘭，至87分鐘終打破僵局。中場基斯爾禁區左側傳中，後備上陣僅20分鐘的美斯亞斯迎頂破網，領軍鎖定1：0的勝局。同組的榜首球隊利物浦同日主場以2：0擊敗波圖，後者賽後得5分位列次席，意味暫得4分排第3位的AC米蘭，仍有望晉級16強。

其他報道：德甲｜甘美治確診勢遭拜仁扣薪 費歷克信回心轉意接種疫苗

首次亮相歐洲賽便建奇功的美斯亞斯，以30歲之齡帶領AC米蘭凱旋，但此前的球員生涯可謂歷盡滄桑。出身自巴甲球會高士路青訓的他，在2015年登陸意大利，獲曾執教拖連奴的主帥艾素羅斯（Ezio Rossi）推薦，加盟當時在卓越聯賽（第5級別聯賽）的卡沙利。美斯亞斯此後一直在低組別征戰，先後加盟意丁的奇利及哥辛奴，其間一直需兼職搬運工人，運送雪櫃及冷氣機等糊口。

2019年1月，帶領哥辛奴升上意丙的美斯亞斯獲意乙球會克羅托內青睞收購，但至8月新季才為新東家首次上陣，與曾效力巴塞隆拿的阿根廷籍名將麥斯盧比斯為隊友。上季領軍升上意甲的美斯亞斯，在去年10月對卡利亞里時建功，全季上陣36次攻入9球打響名堂，至今年8月獲外借至AC米蘭，相隔3個月，終在歐聯賽場再攀人生高峰。

美斯亞斯今晨建功後指向天慶祝感謝上帝，在社交網透露成功全靠決心，「有次我出席了兄弟的婚禮，徹夜未眠飲了很多酒，回家時駕車失去控制衝向路邊的田野，幸好有人救了我，我以為自己會死」。美斯亞斯認為是神救了自己，自此決心遠離酒精，球會的醫療團隊亦協助他訓練體能。育有兩子的美斯亞斯說：「我會讓他們明白訓練的重要，今後在球場上也會繼續全力以赴，令他們感到快樂。」

另外，皇家馬德里同日在D組作客以3：0擊敗舒列夫，6年前以性愛錄影帶勒索法國隊前隊友中場華布拿罪名成立、獲判緩刑1年的賓施馬建功，領軍提前晉級16強。同組的國際米蘭在主場以2：0擊敗薩克達，與皇馬攜手出線。

其他報道：歐聯︱沙維「地標」領軍慘和賓菲加 巴塞出線勢危 下仗作客惡鬥拜仁非勝不可

其他報道：歐聯︱C朗建功查祖開齋 曼聯易帥首擊挫「黃潛」提早出線