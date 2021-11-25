德甲｜甘美治確診勢遭拜仁扣薪 費歷克信回心轉意接種疫苗 (17:42)

拜仁慕尼黑昨日（24日）在歐聯分組賽作客以2：1擊敗基輔戴拿模，但4名球員因拒絕接種新冠病毒疫苗未能隨隊，包括後衛甘美治及前鋒祖普莫亭。拜仁證實兩人均感染新冠病毒，勢因無法上陣遭扣減薪金，德國隊主帥費歷克則相信甘美治將讓步願意打針。
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拜仁後衛歷卡斯蘇尼本月10日隨德國隊出戰世界盃外圍賽時確診，其3名國家隊兼球會隊友未有接種疫苗，被列為密切接觸者須隔離，包括在昨日證實確診的甘美治。拜仁在官方網站發表聲明，指這名26歲後衛與同樣染疫的喀麥隆隊射手祖普莫亭情况良好，正接受家居隔離。德國《圖片報》報道，拜仁將按缺席操練及賽事的次數，扣減拒絕接種疫苗的球員薪金，意味同樣仍未打針的基拿比及穆斯亞拿均受影響。
甘美治早前質疑疫苗成效而拒絕接種，但德國隊主帥費歷克相信對方將回心轉意，「他是非常專業的球員，會作周詳的考慮」。費歷克亦稱，基拿比及穆斯亞拿已接種首劑疫苗。
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