歐聯｜PSG負曼城次名出線 16強或鬥曼聯 普捷天奴拒答明年去向 (14:31)

PSG作客曼城盡遣美斯、尼馬與基利安麥巴比上陣，麥巴比於50分鐘射過艾達臣摩拉斯「大細龍門」，為客軍領先一球，然而曼城13分鐘後由史達寧破門，76分鐘再有加比爾捷西斯建功，以2：1反勝，落實提早一輪取得A組首名，PSG力壓RB萊比錫及布魯日，以次名出線16強。國際米蘭、皇家馬德里及士砵亭同日出線，歐聯已決出11個出線席位，晉級位置只餘5個。

PSG以次名出線後，16強將鬥其他小組的首名，意味有機會對上F組首名的曼聯。盛傳接替蘇斯克查的普捷天奴，賽後表示傳聞未有影響球隊，落敗純粹是曼城臨場發揮更佳，「球員很清楚大家的處境，在這個圈子裏總有不同傳聞，有些正面，有些負面，但都只是傳聞」。不過，當他在賽後接受電視訪問時，被問及PSG明年出線16強時，自己會身處何方，就突然轉身離去。

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