歐聯丨PSG征曼城勢缺華拉堤韋拿杜姆　賓施馬勒索罪成判緩刑1年 (22:51)

曼城vs.巴黎聖日耳門 now643台 周四凌晨04：00直播

舒列夫vs.皇家馬德里 周四凌晨04：00開賽

歐聯A組4輪比賽後，曼城及PSG分別得9分和8分，「藍月」此役若不敗便可提早一輪出線，事關落後他們5分排第3的布魯日兩次交手俱敗。曼城此役有上場英超大勝愛華頓時缺陣的翼鋒基亞利殊復出成疑，中場奇雲迪布尼亦因感染新冠病毒須隔離而繼續缺陣。PSG則有韋拿杜姆因未能完成整課訓練或缺陣，其中場拍檔馬高華拉堤亦在練習中受傷勢難披甲。

曼聯前帥蘇斯克查離隊後，PSG教練普捷天奴成為其中一個熱門繼任人，但這阿根廷籍名帥首度口腔，自稱在巴黎過得很快樂，粉碎近日其有意離開PSG的傳聞，華拉堤也表示，傳言普帥離開的消息不會影響球隊：「我們已聽慣謠言，只會集中精神在比賽上。對曼城會踢一場好波。」此外，A組包尾的RB萊比錫作客布魯日前，教練馬斯治及隊長門將古拉施斯因確診無法出征。

D組方面，榜首皇家馬德里將作客少3分的第3位球隊舒列夫前，法國梵爾賽法院昨裁定，皇馬的33歲法國國腳前鋒賓施馬，於2015年以性愛錄影帶勒索法國隊前隊友中場華布拿罪名成立，但獲判緩刑1年及罰款7.5萬歐元（約65.5萬港元），並需華布拿支付8萬歐元（約70萬港元）的法律費用，以及與另外3名被告一起繳付15萬歐元（約131萬港元）的其他損害賠償費。賓施馬的律師團隊已表明會上訴。皇馬現領前次席國際米蘭兩分，國米今輪對手是榜尾客軍薩克達。

其他報道：歐聯︱沙維「地標」領軍慘和賓菲加 巴塞出線勢危 下仗作客惡鬥拜仁非勝不可

其他報道：歐聯︱C朗建功查祖開齋 曼聯易帥首擊挫「黃潛」提早出線