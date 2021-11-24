歐聯︱C朗建功查祖開齋　曼聯易帥首擊挫「黃潛」提早出線 (17:09)

易帥後的紅魔，今仗由雲迪碧克取代般奴費南迪斯出任正選進攻中場，今季鮮有上陣機會的左閘阿歷士迪尼斯亦獲擔正。兩軍半場互無紀錄。曼聯換邊後換入般費求變，終在78分鐘把握對方失誤，費特洛迪古斯逼搶成功，造就C朗乖巧挑射笠過對手門將打破僵局。紅魔完場前再憑一次快攻，辛祖接應般費橫傳勁射中楣底彈入，取得其加盟後首個入球。曼聯賽後領先排次名的「黃潛」3分，篤定以小組首名晉級16強。

臨危受命下取得首勝，曼聯暫代領隊卡域克稱勝仗對麾下士氣大大提升，「無可否認，贏波對我們的走勢很重要，能重拾勝利感覺對球員意義重大」。曾以球員身分效力曼聯12年的他更透露，得悉要暫掌帥印後，第一個通知的正是舊拍檔蘇斯克查，「問問他有什麼想法，因我認為這是正確的事」。

F組另一場，阿特蘭大作客逼和年青人3：3，錯失升上次席的良機，下仗將與以1分領先居次的維拉利爾上演生死戰，爭奪該組最後一個出線席位。

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