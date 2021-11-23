意甲｜18歲羅馬新星拍片證摩連奴「找數」贈鞋　否認遭隊友種族歧視 (22:25)

加納籍的基恩在周日賽後獲摩帥兌現承諾，贈予價值800歐元（約7028港元）的球靴，並在社交網站上載「拆禮物」影片，但期間有人在鏡頭外稱「鞋內有香蕉」，被質疑是種族歧視。基恩昨晨在社交網站發表聲明，稱未有因相關言論而受冒犯，亦認為對方無意歧視。這名小將又稱自加盟後，一直與職球員如家人般相處，自己經常吃香蕉，認為今次事件是隊友與自己開玩笑。

另外，維羅納今晨（23日）於意甲憑中場阿祖安達美斯在補時階段建功，以2：1絕殺客軍安玻里，聯賽連續5戰不敗後升上第9位。是役正選上陣的射手基奧雲尼施蒙尼，榮膺意甲10月最佳球員。拖連奴同日則在主場以2：1擊敗烏甸尼斯，聯賽近3戰全勝後暫列第11位。

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