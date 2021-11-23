欖球｜受港國際七欖賽延期影響　欖總節流目標削3000萬開支 (19:53)

香港國際七欖賽上周落實要延期一年，至明年11月才回歸香港大球場，當時欖總已表示賽事停辦兩年，營運困難。該會今日再公布，因要撥備3000萬以營運明年大賽，即時進一步削減財政開支，各部門將有另一輪裁員，其他員工進一步減薪，成年、青年及小型欖球會的補助金，明年賽季亦會按比例減少，同時暫停部分欖球課程。欖總行政總裁麥偉彬表示，「欖總的存在是為了經營香港代表隊和本地欖球比賽，我們所做的節流措施都能避免進一步影響目前的精英項目」。

欖總自2020年4月裁減近半員工，目前由146人減至77人，包括精英欖球計劃球員。麥偉彬說：「再次裁員令我們感到痛心，但我們有責任確保在這個充滿挑戰的時期，仍能明智地持續營運下去。我們相信現時所做的一切，能夠令欖總有足夠的償付能力，同時保留足夠員工為社區提供基本服務，並支持香港國際七人欖球賽的運作。」

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