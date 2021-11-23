劍擊｜東奧冠軍張家朗周末香港賽復出　港隊添意籍教練備戰巴黎奧運 (14:16)

鄭兆康今日（23日）於賽事記者會表示，港隊教練團隊調整工作已在過去數周展開遴選程序，當中上周跟兩名花劍教練面試：佩劍及重劍隊的教練遴選則仍在處理中。他盼望港隊能「以世界級教練培養世界級運動員」，為來年杭州亞運及3年後的巴黎奧運作準備。

男花「一哥」張家朗於9月備戰陝西全運期間，因左膝半月板受傷，養傷多時上月才復操，但早前避戰本地賽。他表示現時「隻腳仍有點痛」，但已無大礙，希望藉香港公開賽熟習比賽感覺。對於即將迎來復出首戰，亦是首次以奧運冠軍身分上場，張家朗稱「每個比賽都一樣」，不會給予自己太大壓力，深信平常心會發揮更好。

今年4月宣布回歸全職運動員生涯的崔浩然，上月在康文署公開錦標賽摘冠後，目前在男子花劍本地排名第8。這名2018年亞運男花個人賽銀牌得主表示，始終停了兩年沒有打劍擊，失去不少分數，但對早前兩個比賽表現感滿意，冀繼續提升本地排名，爭取進入前6位置。

男子花劍隊戰畢香港公開賽及下月5日舉行的挑戰盃後，將在12月13日啟程往法國巴黎訓練，備戰明年1月中在當地舉行的世界盃分站。

其他報道：蘇斯克查淚別紅魔 執教3年未奪冠留憾 卡域克征歐聯穩軍心

其他報道：沙維歐聯首關誓雪恥 領巴塞續爭出線 傳斟卡雲尼艾薩德舊部