曼聯｜眾星告別蘇斯克查　C朗終開腔讚是「出色的好人」 (20:01)

蘇斯克查與C朗在2003至2007年期間並肩作戰,替「紅魔」奪得2006/07年度英超錦標。C朗在社交網的帖文表示:「我初來奧脫福時,他已是我的前鋒(拍檔);當我再回歸曼聯時,他是我的教練。但最重要的是,Ole(蘇斯克查)是出色的好人。不論他的生活有何安排,我都祝願他好運。」

蘇斯克查被炒後,哈利馬古尼、拉舒福特等曼聯球員均在社交網向前帥致敬,當中周末對屈福特領紅的馬古尼,被影到於賽後當晚跟友人開心用餐。此外,有曼聯球迷周日留守卡靈頓訓練基地,並與蘇斯克查擁抱道別。同為紅魔球迷的愛爾蘭格鬥名將麥基哥亦在社交網向該挪威籍教頭致意,形容對方為「永恆傳奇」。

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2021