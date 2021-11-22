NBA｜占士肘擊史迪維致血流披面　爆衝突齊被逐　AD稱隊友衝前只為道歉（附影片） (19:00)

湖人今早於NBA常規賽作客活塞，戰至第3節初段時，領先的活塞博得罰球機會，占士爭搶籃板時揮動左手，擊中史迪維臉部，對方右眼角不斷流血，仍憤怒得衝前理論。兩軍隨即爆發衝突，占士在人堆當中要由隊友分隔，「韋少」韋斯特布克亦顯得怒氣冲冲。球證最終判占士二級惡意犯規，是他自2017年來第2次被逐離場，史迪維則因兩次技術犯規離場，韋少同時被球證指摘火上加油，同樣吞下一次技術犯規。

湖人最終以121：116擊敗活塞，重返勝軌，但占士或遭追究加罰，教練禾高與隊友安東尼戴維斯，賽後欲就此降溫。禾高說：「占士被對方打中肋骨，那理應是犯規，他揮動手臂只是想擺脫對方。」「一眉」則說：「大家都知占士並非陰險之人，他回頭上前沒有惡意，只是覺得抱歉，一時難意會自己打中了對方。」活塞方面其後表示，史迪維臉部縫了7至8針。

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