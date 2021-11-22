意甲丨摩連奴遣18歲小將建奇功　助羅馬奠勝止頹　兌現承諾贈貴價球靴 (17:29)

羅馬賽前承受意甲及歐洲協會聯賽共3仗不勝的壓力，與護級的熱拿亞戰至74分鐘仍互交白卷，摩連奴作出首個調動換入艾芬拿基恩，亦是這名加納籍鋒將今季第3次聯賽上陣。他不負所托先於82分鐘獲米希達利恩助攻，取得職業賽首個入球，後在補時3分鐘再入一球，令首次領兵熱拿亞的舒夫真高吃下悶棍，賽後續在尾三掙扎，羅馬則升上第5，仍落後作客以2：3不敵國際米蘭的一哥拿玻里10分，而隨着後者落敗，歐洲五大聯賽已無不敗之師。

摩連奴說：「基恩能冷靜地把握入球機會，這令我留下深刻印象。他在技術上仍需磨練，卻有很強的比賽心態。他很謙遜，你可以感覺到他樂於學習。這是非常好的事情。」摩帥續稱：「我曾答應會給基恩買一對他很喜歡的球靴，它真的很貴，需800歐元，他跑過來告訴我不要忘記！明天早上，我要做的第一件事就是如他所願。」

基恩則說：「摩連奴是一個偉大的人和是一個偉大的教練。他每天都給你學習的動力。我很高興他在這裏。我今晚的夢境成真了。這是我的第一個目標，我期待了很久。我想繼續我的表現，證明自己，在未來可以貢獻更多。」

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