港超｜理文落後兩球逼和傑志　洛迪古斯倒戈建功踢爭氣波 (20:53)

理文在上月底到烏茲別克出戰亞協盃跨區決賽後，返港經過14日隔離期後重新比賽，出戰今季首場主場聯賽即大戰衛冕的傑志，有1504人入場。曾在日職球隊落班的新加盟巴西籍前鋒杜查祖利亞先列後備。畢竟接近一個月未有比賽，理文球員狀態明顯不及傑志，開賽頭20分鐘被「藍鳥」兩次死球攻勢攻破大門，先是球星丹恩奴域接應快開罰球勁射破網，然後中場巴爾拿在角球攻勢遠射再下一城。

理文主教練陳曉明在落後兩球下由金承龍入替余沛康，完半場前由這名韓籍翼鋒門前「執雞」追回一球。理文乘勢在下半場繼續搶攻，73分鐘換入兩名巴西籍前鋒杜查祖利亞及基華尼頓傾力反撲，最終79分鐘由另一射手洛迪古斯接應長傳妙射扳平2：2，各得一分。傑志3戰7分暫列次席，落後踢多一場的南區5分。

陳曉明承認在隔離不久後，球員體能及狀態均未達最佳，初段確欠集中，後才如夢初醒，又指兩隊各有做得好的地方。他亦點名讚陣中土炮如徐宏傑、黃俊皓、余煒廉、顏樂楓及鄭兆均，在今仗踢出能量和鬥志。

理文西班牙籍射手洛迪古斯早前未獲列入亞協盃名單，今仗爭氣替球隊扳平，他稱理解情况及一直努力訓練，最重要是今仗盡全力及最終能有成果，又指毋懼前場位置競爭，會繼續在訓練盡力做到最好。傑志暫代主教練金東進承認只踢了上半場35分鐘好波，對最終賽果感失望。

另一場港超，香港U23在青衣運動場出戰首場主場賽事，最終以2：2逼和港會，各在聯賽取得第一分。

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