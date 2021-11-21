澳門大賽車｜歐陽若曦反勝中國強敵GT盃封王　感激車隊漏夜維修　克服炒車逆境吐烏氣 (16:19)

歐陽若曦昨日因前車故障漏油，跣胎後撞牆致戰車車頭盡毀，最終賽事腰斬而按意外前位置奪亞，今日排第2位頭排起步。他代表的Craft Bamboo Racing車隊通宵維修戰車，讓他得以趕及再次駕駛平治AMG GT3，出戰澳門GT盃次回合12圈賽事。他起步後亦能與頭位的中國車手葉弘曆爭持，終在葡京灣取代對方佔據領先位置，再順利衝線奪得冠軍，賽後激動振臂。

這名香港車手第17次出戰東望洋賽道，過去五度踏上頒獎台，上屆則贏出排位賽後遭投訴違規，被罰後於正賽得「梗頸四」，今屆賽前因帶隊赴美，抵達濠江後隔離21天，未能適應賽道與戰車。他昨日在首回合因意外陷入劣勢，但今日壓軸一擊仍能後上奪標，賽後興奮地說：「多謝車隊全日整車，去到開賽前10秒終於準備好，我也好緊張。車架仍是歪的，但已無時間調校，所以轉了計劃，嘗試控制比賽，在松山減慢節奏，養胎留在下路用。」

較早前的澳門房車盃則再現嚴重意外，有戰車相撞後停在賽道上，多架戰車駛至閃避不及，有戰車撞到反轉，據報有3名車手送院，但傷勢料不嚴重。

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