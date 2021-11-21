英超｜曼聯續低迷慘負屈福特　盛傳高層同意炒蘇斯克查　游說施丹接手 (17:06)

曼聯作客面對聯賽下游的屈福特，縱使據報蘇斯克查在賽前與多名主將召開危機會議商討對策，但表現仍然低迷，雖然門將迪基亞在初段連同重射，兩度救出伊斯美拿沙亞的12碼，惟半場仍被倒戈的青訓產品祖舒亞京治破門及沙亞將功補過，半場落後兩球。蘇斯克查下半場換入此前投閒置散的雲迪碧克，這名荷蘭隊中場大打爭氣波，上陣5分鐘即接應基斯坦奴朗拿度（C朗）二傳近射追回一球，但隊長哈利馬古尼其後兩黃一紅被逐，踢少一人下最終在補時階段連失兩球，以1：4大敗予屈福特，吞下32年來在聯賽對升班馬最大敗仗。

曼聯近7場英超1勝1和5負，近5仗4敗共失15球，令得失球差已變成負數。縱中場般奴費南迪斯稱責任在球員身上，但迪基亞直言像經歷一場惡夢，「我們是受薪為曼聯比賽，表現已糟糕了一段長時間，這不是曼聯，不是我們應該採取的踢法，我不知如何再說更多」。

再次經歷大敗，蘇斯克查雖稱「仍然相信自己可扭轉局面」，但多個傳媒報道，曼聯董事會隨即舉行長達5小時的緊急會議，最終在班主祖爾格拉沙同意下，終於決定辭退蘇斯克查，季初續約3年的他將收取約750萬鎊（約7860萬港元）「分手費」。著名記者羅曼奴報道，球會將會發布一份「友好兼充滿尊重」的聲明，讓這名宿體面地「和平分手」，並由技術總監費查及助教卡域克暫代領軍周三歐聯作客維拉利爾。助教費倫及麥堅拿則會隨蘇帥離任。

至於曼聯球迷關心的領隊繼任人選，據報球會首選是跟C朗及保羅普巴關係良好的施丹，但另有報道指其妻不願在曼市生活而成最大障礙。而曾效力曼聯的另一法國隊名宿白蘭斯，以及阿積士主帥坦夏格亦是潛在人選。

蘇斯克查於2018年12月底接替摩連奴帥位，並於2019年3月底正式成為曼聯領隊，上季取得英超及歐霸盃亞軍後，今年7月獲續約至2024年。但曼聯今季簽入3名球星C朗、華拉尼及查頓辛祖，表現不進反退，在英超接連大敗後屢傳帥位不穩，如今這名48歲紅魔名宿似乎終於跟球會走到盡頭。

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