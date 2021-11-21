西甲｜沙維掌巴塞響頭炮　否認阿古路本周宣布退役 (18:31)

巴塞是役半場與客軍互交白卷，換邊後迪比在禁區內被對手侵犯獲判12碼，惟從錄影帶所見，敵衛與他接觸前是先觸及皮球。這名荷蘭國腳其後親自操刀得手領軍打破僵局。巴塞其後有法蘭基迪莊破網，卻因越位被判入球無效。愛斯賓奴在78分鐘換入射手武磊，但仍未能收復失地，這名中國隊前鋒在補時階段近門施射卻「撻Q」，最終巴塞維持1：0的勝果完場，聯賽4戰不勝告終，賽後13戰得20分暫居第6。

沙維接掌巴塞首戰在其成名地魯營球場上演，並吸引逾7.4萬名球迷入場觀戰，賽後特意感謝一眾支持者，「我留意到有不少改變，畢竟我已6年沒有來過魯營，氣氛已變得不一樣，但我很滿意球迷的貢獻，球員的態度也有變化。當然，我們要改善的東西仍有很多」。沙維亦告誡麾下在周三歐聯分組賽迎戰賓菲加時不能鬆懈，冀為首循環慘敗一雪前恥。

另外，巴塞射手阿古路上月聯賽對艾拉維斯時因呼吸困難不適退下火線，其後證實心律不正而無限期休戰。西班牙傳媒近日報道，這名阿根廷國腳將在未來一周宣布提前退役，其已掛靴的曼城前隊友拿斯尼亦稱獲對方告知決定急流勇退。然而，沙維今晨賽後稱未有聽聞此事，「我沒有聽過他會退役的消息，這不是真的，我不知道消息來源。我們曾交談過，他說在狀態良好時便會回來」。球會副主席尤斯迪在出席球會官方電視台節目時，亦否認將為阿古路辦退役儀式，僅稱他仍處於為期3個月的醫學觀察期中。

另外，巴黎聖日耳門（PSG）今晨在法甲雖有門將基羅拿華斯在65分鐘領紅被逐，但射手美斯在87分鐘建功鎖定勝局，是他自今季加盟後的首個聯賽入球，領軍以3：1大勝南特，聯賽14戰得37分續居榜首。

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