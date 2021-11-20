港超｜葉鴻輝失手致東方僅負南區　200戰里程碑留憾 (20:40)

31歲的葉鴻輝於2008/09年及2014年兩度效力東方，至今共9季，今場聯賽續正選迎接第200次為球會上陣，球會隆重其事於場內派發紀念雙面海報，攤位亦限量發售紀念匙扣，開賽前45分鐘已售罄。賽事有1325人入場，球隊入場時，不少球迷高舉印上「HF YAPP 200」的紀念海報，場內廣播在開賽時特別恭賀葉鴻輝第200次上陣。

賽前南區3戰全勝，領先兩勝一負的東方3分，上半場雙方互無紀錄，東方面對穩守突擊的南區遲遲未能找到破門方法，結果戰至84分鐘，今仗鮮有受到攻門威脅的葉鴻輝，擋出鞠盈智的射門不遠，被門前的史提芬彭利拿補中得手，南區最終憑這入球以1：0擊敗東方，開季聯賽4戰全勝高踞榜首。

今仗原本是葉鴻輝的里程碑，卻留憾全失3分，賽後難掩失望之情，有多名職球員上前安慰，東方賽後亦圍圈檢討。間接造成入球的南區中場鞠盈智稱，射門或有少許飄，認為阿輝或想接實才有這情况。南區至今聯賽全勝，但阿智稱球季開始不久，談論能否爭標仍言之尚早。

較早前在大埔運動場舉行的菁英盃，標準流浪落後1：3下，完場前10分鐘憑祖連奴梅開二度扳平3：3，各得一分，晉峰各項賽事近6場不勝兼共失22球之多。

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