澳門大賽車｜歐陽若曦因前車漏油撞牆　無阻首回合摘亞　加快維修明日壓軸一擊 (19:57)

歐陽若曦昨午於澳門GT盃排位賽獲第2名，今日駕駛平治AMG GT3戰車頭排起步，首回合開賽雖未能趕過中國車手葉弘曆，但一直緊追對方。8圈賽事戰至半途，有戰車故障停於葡京灣前，但賽會未出動安全車，葉弘曆通過意外地點後，歐陽若曦失控打轉撞牆，戰車嚴重受損。賽會隨即出示紅旗腰斬賽事，歐陽若曦未有大礙，自行步出戰車返回維修站，最終按意外前排名獲得首回合亞軍。

次回合12圈賽事明午1時10分開賽，Craft Bamboo Racing車隊將要加快維修，否則歐陽若曦無法全力爭標，但據車隊消息稱，估計可趕及在開賽前修復戰車。歐陽若曦明午按首回合成績，排頭排第2位出戰次回合，他苦笑道：「從未試過這樣獲亞軍，今仗我與對手起步不錯，但地面實在是太跣，我盡力救車亦於事無補。」他又感激車隊幫忙，希望能趕及明日再爭上頒獎台。

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