港超︱葉鴻輝明迎第200次為東方上陣里程碑 感恩能長時間效力同一球會 (19:55)

東方龍獅vs.冠忠南區 旺角大球場 周六下午17：30 開賽 票價：$80/30

葉鴻輝曾兩度加盟東方，並在2014年7月起重返球隊至今，贏得各一次港超、足總盃及高級組銀牌冠軍。球會明仗場內會派發打氣紙，在攤位亦會售賣紀念葉鴻輝200次上陣的球衣形狀匙扣。對於將踏入為東方第200場上陣，這名本地球壇「老大哥」誠言沒甚特別感覺，稱會一如既往繼續在比賽力保不失爭勝。

對比13年前首為東方上陣，阿輝稱現於球會角色逐漸不同，他說：「年紀大了，責任也不同，當時年紀尚幼，球隊有很多前輩及外援帶着我們去踢。現在球隊有很多年青球員，輪到我們這班經驗球員在訓練和比賽幫助後輩成長」。他又提及，感恩能夠在香港為一間球會上陣200場，「在香港足球的環境，未必有一支球隊能夠維持營運到很長時間，自己比較幸運能夠穩定地效力一間球會，希望能夠保持下去，為東方重奪港超冠軍，也希望整個香港球圈能夠穩定」。

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