網球｜細威偕阿金關注彭帥狀况　WTA：若無適當調查願撤中國業務 (18:00)

中國環球電視網（CGTN）於社交網站Twitter前日發布聲稱是彭帥寫予國際女子網球協會（WTA）主席西蒙（Steve Simon）的英文電郵截圖，稱自己「一切安好」，並稱WTA早前新聞稿提到的性侵指控「並非事實」。惟西蒙指中國官媒的消息「只讓我擔心彭帥的下落」，並指對方安危依然成謎，而她提出的指控沒獲適當調查，「我們絕對願意撤回我們（在中國）的業務，並處理隨之而來的所有後果，因為這絕對比業績更重要……女性必須受到尊重，而非審查」。WTA若最終退出在中國的業務，據報將損失數以億計美元收益。此外，國際網球總會（ITF）亦發聲明表示支持以「全面且透明地調查事件」。

38歲的克莉絲達絲稱讚WTA支持彭帥，稱：「我們所有球員，無論男女，都必須予以支持。我們必須知道她（彭帥）平安！」40歲的莎蓮娜威廉絲則在Twitter表示：「我聽到有關我的同行彭帥消息後深感震驚和不安。希望她平安，也希望能盡快找到她。此事必須調查，我們絕不能保持沉默。在這段極難熬的期間，向她和她的家人傳遞愛的祝福。」世界排名第18的另一27歲美籍球手彭古拉亦期望，WTA繼續展示她們作為運動員的立場，「我希望更多人，不僅僅是網球員，能對這一令人深感擔憂的情况有更多了解」，而曾助西班牙國家足球隊在世界盃和歐洲國家盃奪標的巴塞隆拿守將碧基，亦已加入支持行列。

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