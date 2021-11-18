空手道｜劉慕裳東奧摘銅後首擊報捷　闖世界賽季軍戰周六爭牌　 (20:52)

劉慕裳今夏於東奧奪銅圓夢，但返港後為免傷勢惡化避戰全運，無法與最終奪銅的哥哥劉知名齊上頒獎台。她負傷訓練近3個月，今晚於迪拜出戰世界賽女子個人形，首圈打出泊拔砦收穫24.94分，以小組首名打入第2輪賽事，再藉北谷屋良公相君獲25.3分，同樣以首名昂首晉級。她緊接出戰最後一輪排名賽，藉安南大奪得25.82分，緊接出場的日本隊名將大野暉，則打出一百零八手獲27.48分，令這名港將以小組次名跌落銅牌戰。

上月滿30歲的她透露大腿後肌傷患時好時壞，為免情况惡化影響獎牌戰機會，熱身時亦要有所保留，慶幸最終狀態不俗，「今次是一次好經驗，證明原來我都了解自己的身體，懂得如何處理（傷患逆境）。賽前我的計劃準備得不錯，清楚場與場之間的應做或不應做的事，狀態亦很好」。銅牌戰周六上演，她表示明日會與身處美國的教練，與他視像訓練調整動作，有信心能把為獎牌戰安排的一套拳發揮出來。

港隊今日亦有洪皓崴出戰男子個人形，他在首輪打出安南大，以23.54分首名出線，惟次輪以敖漢大收穫23.62分，在小組排名第5位，無緣再進一步。

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