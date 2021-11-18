NBA｜湖人快艇主場下月改以加密貨幣網冠名　高比遺孀懷念史達普斯中心 (18:33)

史達普斯中心自1999年建成後，一直由大型辦公用品連鎖店史達普斯（Staples）冠名，前10年的冠名合約費為1億美元（約7.78億港元），2009年續約時簽下「永久命名權」協議。惟其後管理場地的安舒茨娛樂集團（AEG）在前年決定向史達普斯回購冠名權，昨日終公布由加密貨幣網（Crypto.com）取得新冠名權，並將在下月25日的聖誕節正式「入主」，但避免影響賽事舉行，場館內的更名工程留待明夏才進行。

對於這個曾舉辦無數大型賽事及演唱會，亦是傳奇歌星米高積遜公開追思會的場地首次更名，湖人及快艇的職球員均難掩失望，湖人主帥禾高表示︰「突然改名對大家來說都很難適應，相信球迷都會感到失望，但只能說世界的運作就是如此。」快艇球星保羅佐治亦稱︰「這就像把歷史除掉一樣。」高比遺孀雲妮莎亦在社交網上載當年高比巨型海報掛在史達普斯中心外的相片懷念道︰「這裡永遠會是成就高比的地方。」

賽事方面，衛冕的密爾沃基公鹿有球星「字母哥」安迪度高安普攻入今季個人新高47分，率軍主場以109︰102擊敗湖人，是役23投18中，命中率達78.3%，是自1995年的名宿奧尼爾後，首名單場得分逾45分同時命中率逾75%的球員。上屆總亞軍鳳凰城太陽則在主場以105︰98挫達拉斯獨行俠，十連勝後以11勝3負升上西岸次席。

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