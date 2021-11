西甲｜丹尼爾「踢拖」回巢巴塞不問回報　遺憾無緣與美斯重逢 (16:43)

丹尼爾今年9月離開聖保羅,早前以自由身重返西甲加盟巴塞,雙方簽約至明年6月30日,並按表現決定是否續約。這名38歲後衛昨晚在球會會長拿樸達陪同下,在主場魯營球場亮相,並一如2008年從西維爾加盟時穿上拖鞋現身,與近萬名球迷見面,簽約時更赤腳「上陣」。丹尼爾出席記者會時,稱重返巴塞並非要履行責任,「我不認為自己有任何責任,相反我為能幫助球隊感到高興,因此沙維(巴塞隆拿主帥)致電給我時,我便答應加盟」。丹尼爾又認為年齡只是個數字,已在今夏東京奧運展示實力,重返巴塞將付出所有,明年1月可以上陣時,全力爭奪正選席位。

丹尼爾據報僅象徵式收取1歐元(約8.83港元)周薪,他未有澄清是否屬實,但表示只求付出不問回報,「當你想達成某些東西時,你收穫多少有時並不重要。當然我要養家,但現在並非談論這些事情的時候,現在要做的幫助巴塞。當巴塞需要你時,其餘一切也是次要」。被問及未能與前隊友美斯合作是否有遺憾時,丹尼爾卻笑稱可令對方回巢,「給我幾小時,就可以將他帶回來。他已寫下球會的光輝一頁,並將永載史冊,他是我曾見過最好的球員及隊友。若能在這見到他當然最好,但這並不會發生。無論如何,我曾到過不少地方,但巴塞是獨一無二的」。

與丹尼爾一同現身的巴塞會長拿樸達,被問及恩尼斯達及美斯會否同樣回巢時說:「我不能排除這個可能。他們是創造球會歷史的重要成員,但現在與其他球隊有合約在身,你必須尊重,但沒有人知道未來會發生什麼。」

