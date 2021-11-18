德甲｜紐亞勢續約拜仁至2025年　甘美治等4將拒打針　無法隨隊下榻酒店 (22:25)

德甲於香港時間周六（20日）凌晨重燃戰火，各項賽事近3戰不敗的拜仁慕尼黑，作客奧格斯堡力爭凱旋鞏固榜首優勢，並據報正與35歲門將紐亞商討續約。不過，因德國隊隊友歷卡斯蘇尼確診而須隔離的後衛甘美治，據報因拒絕接種新冠疫苗而缺席在周三的操練，與另外3將暫未知能否上陣。
拜仁今輪聯賽作客奧格斯堡，料續由在上輪國際賽休戰的波蘭隊前鋒羅拔利雲度夫斯基掛帥，陣中多名德國國腳因球隊在上周提前晉級世界盃決賽周，已提早歸隊報到，當中包括35歲門將紐亞。據德國《圖片報》報道，合約在2023年屆滿的的紐亞無意退役，正與拜仁商討續約至2025年，料最快在下月落實。
拜仁後衛歷卡斯蘇尼上周證實確診新冠病毒，今仗因隔離無緣上陣，其德國隊隊友甘美治、穆斯亞拿及基拿比，以及喀麥隆隊射手祖普莫亭均屬密切接觸者而須隔離。西班牙《馬卡報》報道，4人因仍未接種新冠疫苗，被拒隨隊下榻酒店。拜仁則證實甘美治缺席在周三的操練，但僅指是因「個人原因」。4人需獲得檢測陰性證明，才可重投操練。
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