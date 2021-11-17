世盃外丨阿根廷悶和巴西出線　美斯率隊友展示橫額撐阿古路 (20:52)

阿古路於上月尾西甲首次為巴塞隆拿擔正，於42分鐘因胸痛和呼吸困難退下火線，落實休養3個月詳細檢查。由隊長美斯帶領的阿根廷隊，此役賽前為好友展示支持橫額打氣。巴西隊有中場卡斯米路停賽，前鋒尼馬亦因大腿受傷，沒有隨隊作客阿根廷隊，但阿根廷隊最終只能與「森巴兵」互交白卷，賽後領前哥倫比亞隊及第5位秘魯12分，並因後二者將會對賽，阿軍得以早出線。阿根廷隊的壞消息是中堅基斯甸羅美路拉傷大腿退下火線，料令熱刺新帥干地憂心。

另外，智利隊在維達爾領紅，以及阿歷斯山齊士受傷下，主場以0：2負第3位的厄瓜多爾隊。烏拉圭隊則以0：3敗走玻利維亞隊。同分的智、烏兩軍跌落第6和7位，少秘魯隊及哥倫比亞隊1分，使爭取以第4名直接出線形勢相當緊湊。

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