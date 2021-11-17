世盃外丨迪比領荷蘭返決賽周　偕卡尼膺神射手　瑞意防守傲視群雄 (19:50)

G組最後一輪3隊只能活兩隊，荷蘭隊因疫情嚴峻閉門迎戰挪威隊，苦戰至84分鐘終由貝雲積打破僵局，這名熱刺翼鋒於補時階段一次突擊，放棄梅開二度機會，橫傳予前鋒迪比射成2：0完場，賽後10戰得23分，以兩分壓過次席的土耳其隊直接出線，土軍作客以2：1反勝黑山隊，獲參加附加賽資格。以18分排第3的挪威隊，則在養傷中的艾寧夏蘭特在家中看直播見證下，連續6屆無緣世盃。

荷蘭隊主帥尹戈爾賽前發生單車意外，此役坐輪椅及以電話遙控副手領軍，今年8月第3次執教「橙軍」的他說：「我們全場控制戰局，球員完美地執行了計劃。」這兩場世盃外入3球的迪比說：「閉門比賽不利己隊發揮，一直互無紀錄亦很危險，必須小心翼翼，穩固的後防應記一功。我們值得出線，今次並非我們表現最好的一仗，但現在無人關心了。」這名巴塞隆拿球星亦與德國隊的哥列斯卡，以及塞爾維亞隊的杜辛泰迪治同有6次助攻，成為外圍賽「助攻王」，入12球亦睇齊哈利卡尼，冠絕群雄。

華基爾雲迪積克則顯得相當感慨：「爭取出線的壓力非常大，荷蘭隊展現真正的個性，這並不容易，尤其是上場我們末段連失兩球被黑山隊逼和，但現在終於成功了。」這名利物浦中堅上季初因膝部重傷而無緣今夏的歐洲國家盃，他最後說：「距決賽周仍遠，但我已急不及待，欲與這班球員創造一些美麗事情。」

10支直接出線球隊（見下表）中，只有荷蘭隊是唯一無緣上屆賽事的球隊，總計33個入球，僅不及39球的英格蘭隊和36球的德國隊，至於與英軍同屬不敗球隊的有塞爾維亞、瑞士、意大利、法國、烏克蘭和比利時，同在C組的瑞、意兩軍只失2球最少，失球最多的依次是46球的聖馬力諾、43球的直布羅陀，以及同是30球的摩爾多瓦和馬爾他，而聖、直兩軍均是10戰全敗，勝出場數最多球隊則是9次的德國和丹麥，並與法國和比利時不用踢至最後一輪才獲直接出線權。

世盃外歐洲區小組首次名

組 首名 次名

A 塞爾維亞 葡萄牙

B 西班牙 瑞典

C 瑞士 意大利

D 法國 烏克蘭

E 比利時 威爾斯

F 丹麥 蘇格蘭

G 荷蘭 土耳其

H 克羅地亞 俄羅斯

I 英格蘭 波蘭

J 德國 北馬其頓

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