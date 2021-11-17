印尼羽賽｜鄧謝配苦戰闖混雙16強　李卓耀不敵東奧冠軍安賽龍出局 (18:45)

港隊「左手配」鄧俊文與謝影雪今日（17日）於印尼羽毛球大師賽，苦戰以局數2：1反勝東道主組合，躋身混雙16強；張德正與吳詠瑢亦在首圈過關。男單代表李卓耀惡鬥東京奧運冠軍安賽龍，亦以直落兩局敗陣。
謝影雪早前於歐洲之行傷膝，休養數天後回到亞洲，續與鄧俊文轉戰印尼大師賽。首圈面對印尼隊組合Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas，這對港將首局難敵主場威勢，力戰以14：21先失一局，但他們站穩陣腳後重拾水準，連贏兩局21：13及21：11，打足50分鐘後躋身16強。新晉組合張德正與吳詠瑢面對印度隊球手，則以局數21：15、21：12取勝。
男單世界排名14位的李卓耀今站籤運欠佳，首圈即要挑戰世界「二哥」、丹麥隊名將安賽龍。他一如所料陷入苦戰，首局一度落後1：11，力追下仍以10：21先輸一局，次局亦以14：21落敗，無緣男單16強。隊友伍家朗昨晚在首圈晉級，成為港隊男單唯一希望，明日轉戰日本隊新星渡邊航貴。
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