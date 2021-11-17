世盃外｜國足逼和澳洲　李鐵駁斥外界輿論「沒腦子」　吐苦水反遭內媒批評 (16:26)

國足面對世界排名高41位的澳洲隊變陣出擊，歸化兵洛國富續擔大旗，阿蘭取代艾克森出任箭頭。國足開賽後雖被對手搶佔控球權，但仍有武磊乘對方門將馬菲賴恩出迎解圍後射空門，惟未能正中目標。37分鐘，澳洲隊前鋒米歇爾杜基接應右路傳中頭槌破門，助球隊半場取得領先。急需搶攻的國足在71分鐘，因對手禁區內犯手球獲得12碼，武磊操刀中鵠扳平。國足尾段有巴頓將球送入網窩，但被球證指犯手球在先入球無效。國足終仍在這關鍵戰摘下1分，賽後續排小組第5，落後排第2位的日本7分。

國足主教練李鐵表示，賽前跟球員說要給對手製造困難，認為球隊達成目標，替麾下感到自豪。近兩仗均被安排在中立場舉行失去主場之利，李鐵亦主動提及外界揶揄國足「有主場和沒主場差不多」，批評有關說法「沒腦子」，「這些人腦子是真的有問題的，完全不了解足球，我現在可以肯定地告訴你，有主場和沒主場是完全不一樣的。這兩場如果在蘇州踢，我們很有可能帶着6分回到家裏，這個就是區別。」

縱然賽和強敵，內媒對李鐵的表現似乎仍不太滿意。有傳媒人在微博發帖，指國足教練團經過前5仗「各種莫名其妙地失誤，掙扎，倔強和錘煉」，這仗終正常一回，形容中國隊雖無法出線，但仍能以「攪局者」角色完成餘下4場比賽，「遺憾地是，中國足球和中國足協為了培養和鍛煉一位能堪大任的主帥，付出的代價真的太大了」。

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