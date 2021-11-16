女足︱陳婉婷接受內媒訪問　稱能力與接掌中國女足有差距 (22:04)

報道中披露陳婉婷目前正帶領海南瓊中女足，在山東出戰今年度中國女子乙組聯賽。她在早前疫情期間協助中國足協做網上教練培訓課程，也為2020年中超女足聯賽做技術分析報告。陳婉婷在訪問承認面試中國女足主帥的傳聞，稱當初只是抱着平常心及學習心態一試，「我以為自己不符合面試資格，沒想到中國足協願意給機會邀請我去面試。其實中國女足主教練這個職位對我來說有些遙遠，坦白說就我目前能力而言，我離這個職位還是有一定距離」。

陳婉婷於2019年2月離任東方龍獅主帥一職，近兩年在內地工作，先後出任中國女足U16助教及主教練。她稱來到內地執教是全新體驗，透露跟中國足協副主席孫雯是2015年亞洲足協A級教練課程同學，獲對方邀請而接受到內地執教的挑戰，「畢竟香港足球只是一個比較小的圈子，發展不夠，我很想去一些發展水平更高的地方，見識不同地方的足球。這也是我離開香港的一個原因。有些目標是需要腳踏實地經歷，才有資格再進一步。我希望在未來5到10年時間，盡可能在不同地方有不同經歷，希望10年內能帶隊在世界盃比賽」。

她又認為，內地的足球資源令教練團能夠真正可管理到球員作息、體能、飲食及紀律等，才能真正實踐教練班學到的知識，又提及中國女足球員15、16歲時已承受着超越年齡水平的壓力，引致在比賽往往表現很緊張，跟她分析過的日本女足相比，對方球員表情顯得是更加開心地享受比賽，「我希望在任期間能夠改變球隊這種氛圍，盡可能給她們傳遞開心、享受比賽的訊息。希望她們盡力比賽後，對曾經付出努力感滿意和欣賞，而不是因為成績不佳而沮喪」。

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