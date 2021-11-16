F1｜中國車手周冠宇投愛快羅密歐　勢帶巨額贊助　總監稱考量實力與財力 (19:05)

愛快羅密歐早前已確認簽下被平治放棄的保達斯，取代今季後退役的「冰人」雷干倫，另一意籍車手祖雲拿斯今日則落實季後離隊，車隊隨即宣布下季提拔周冠宇出戰F1，據報簽約3年，這亦意味明年F1車隊陣容已大定。網上近日流傳一張愛快經銷商祝賀周冠宇的相片，傳聞落實亦令周冠宇成為首名正式征戰F1的中國車手。他透過新東家表示，出戰F1猶如夢想成真，已準備好接受最高舞台挑戰。

周冠宇今季於F2表現突出，至今贏得分站起3冠1亞，暫列車手榜次席。歐洲傳媒報道，他除以表現贏得愛快垂青，背後贊助商亦是一大誘因，甚至有指他為車隊帶來3000萬歐元巨額贊助費。車隊總監Frederic Vasseur早前向英國廣播公司承認，財政是這次簽下周冠宇的原因之一，「我不知他今季最終能否贏出F2，但其潛力勝過不少經驗車手，而他成為史上首名征戰F1的中國車手，對公司及F1車壇都是重大消息，贊助商亦會感到高興」。

英國廣播公司亦稱，周冠宇加盟之後，愛快車隊明年營運成本可達上限。這名新秀下月在沙特阿拉伯及阿聯酋戰畢最後兩站F2後，便會全力隨新東家備戰新季。

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