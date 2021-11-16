世盃外丨卡尼大四喜領三獅出線寫紀錄　修夫基讚愛將有力超越朗尼 (17:46)

今仗只需取得一分即可篤定首名的「三獅兵團」，有效力阿仙奴的門將蘭斯達爾迎來國家隊「地標戰」，前線續由哈利卡尼擔任攻堅。英軍在開賽6分鐘，便由哈利馬古尼接應菲爾科頓角球頭槌破門取得領先，並在15分鐘憑對手的烏龍球拉開優勢。哈利卡尼其後在27分鐘起，15分鐘內完成「大四喜」，當中包括兩球12碼，助英軍半場以6：0遙遙領前。換邊後三獅再有伊美路維、泰朗明斯、譚美艾巴咸及布卡約沙卡取得進帳，10：0的比數使英軍打破國際賽的作客最大勝仗紀錄，更追平1964年創下的最大勝仗紀錄。

哈利卡尼賽後累積48個國際賽入球，與名宿連尼加並列隊史射手榜第3位，比第1位的朗尼少5球（53球）；他更以16個入球，打破佐治曉臣及甸恩分別在1908年及1927年以12球締造的英軍單年入球紀錄。主帥修夫基賽後大讚這名上屆世盃神射手的表現，更笑稱若非在下半場將他換出，可能已超越朗尼的入球紀錄。修夫基又表揚今仗交出入球助攻各一的伊美路維，稱對方在這次國際賽期對自己給了很好的交代，並指他在比賽中展示出色的創造力。

被問到心目中的決賽周大軍人選，修夫基則拒絕評論：「我仍沒有想得那麼遠，現在是個考慮的好時間，我們（英軍）今年踢了19場比賽，這在國家隊而言是很多，當中有很多事情要吸收」。

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