世盃外｜意大利再失分跌入附加賽　邦路斯稱受歐國盃冠軍頭銜拖累 (16:17)

其他報道：世盃外｜剛果民主共和國「擺烏龍」違例4次換人 恐贏變輸失出線資格

意軍今仗變陣出擊，在3名守將缺陣下，法蘭斯高阿沙比與邦路斯鎮守中路。AC米蘭中場辛度東拿利一如所料擔任正選，前線續由恩斯治尼領銜。意軍初段疑因急於取得入球頻頻失誤，多次被主隊截得皮球反擊。北愛爾蘭隊下半場有中場佐治沙維利離門10碼施射，但被意軍門將基安盧基當拿隆馬救出。是役控球率達七成的意軍，此後仍未能打破僵局，最終在全場12次射門下，只能與對手賽和0：0。意大利隊失分後得16分跌落次席，將首名出線資格拱手相讓予瑞士隊。後者同日在主場以4：0大勝保加利亞隊，8戰5勝3和得18分，取得明年的決賽周席位。

今夏歐國盃封王後，意軍表現有所回落，先在上月的歐洲國家聯賽4強不敵西班牙隊，繼而在世盃外斷送出線良機。後衛邦路斯承認球隊備受壓力致發揮欠佳，「或許歐國盃奪冠後球員不自覺地出現變化，甚至有些停滯不前，令我們不能以最好的方式應付這場賽事。但我目前的目標是明年3月（附加賽），期望球隊可尋回在歐國盃時的激情及喜悅。無論如何，這就是足球」。射手杜文尼高貝拉迪及比洛迪認為球隊精神不變，但認同球員應為表現回落負責。

意大利隊將在明年的附加賽與另外11支球隊爭奪3個席位，當中有機會與葡萄牙隊及瑞典隊等強敵交鋒。主帥文仙尼承認攻力疲弱，亦稱今年9月世盃外主場對保加利亞隊時失分，否則已可鎖定出線資格。他說：「我相信球隊實力仍是頂尖，但現在要開始為附加賽備戰，然後取得世界盃的席位並奪冠。」意大利隊前帥沙基則認為，現在並非怪責球員的時候，但在明年的附加賽需認清形勢，並直言「壓力不比歐國盃決賽少」。

其他報道：賽車｜42歲「電單車神」羅斯告別賽車手生涯 賽會頒傳奇獎致敬

其他報道：硬地滾球｜梁育榮殘奧奪牌後續勇 復出首擊直闖亞大賽4強