世盃外丨意大利生死戰誓挫北愛　文仙尼促麾下「克服焦慮盡快傳球」 (23:28)

北愛爾蘭vs.意大利 有線602/662台 周二凌晨03：45直播

缺席上屆世盃的意大利，暫於C組和瑞士同是7戰得15分，意軍暫以兩個得失球差優勢領前，惟瑞士對賽較佳，今次碰作客特弱的保加利亞勝望亦濃，相反意軍的對手北愛爾蘭主場不敗和未失球，令文仙尼不禁說：「己隊上場世盃外主場打和瑞士期間出現一點焦慮，出征北愛的壓力會更大，所以避免出現同樣的焦慮是重要的。」

文仙尼特別指出北愛此役定必在主場寸土必爭，破解方法是「盡快傳球和控球在腳，這是我們過去3年賴以成功的方法」，並疑暗示會改用「假9」戰術配合。他又指辛度東拿利有望擔正，與尼高路巴列拿坐鎮中場，意味文路爾盧卡迪利會先列後備。對於意軍1958年世盃外被北愛淘汰的舊事，文仙尼說：「我不會回顧這件事，我當然知道它，但亦知道今次須懷着必勝的心比賽，而且是入球愈多愈好。」

其他報道：世盃外｜剛果民主共和國「擺烏龍」違例4次換人 恐贏變輸失出線資格

其他報道：賽車｜42歲「電單車神」羅斯告別賽車手生涯 賽會頒傳奇獎致敬