世盃外｜西班牙克羅地亞關鍵戰小勝取世盃入場券　北馬其頓首闖附加賽 (19:44)

在兩個月前的首循環對壘中，「狂牛兵團」當時以1：2告負，惟賽前仍以1分優勢位居小組榜首，是役主場出擊成功控制戰局，全場取得72%控球率，惟半場未能打開紀錄；瑞典隊則有RB萊比錫中場科斯貝治兩次埋門斜出。久攻不入的主隊戰至86分鐘，後備入替的莫拉達在丹尼爾奧莫的射門中楣後，衝前乖巧挑射補中，助狂牛兵鎖定進軍卡塔爾。主帥安歷基賽後表示如釋重負，並稱賽前的壓力比今夏歐國盃更大，然而球隊一直保持正面，對麾下的表現感到驕傲。落敗的瑞典隊則轉戰明年3月舉行附加賽。

在H組以兩分落後的克羅地亞，主場對俄羅斯隊的賽事急需一勝。比賽場地受大雨影響出現積水，「格仔軍」全場強攻下共錄得19次攻門，當中卡拉馬歷上下半場各一頭槌攻門均無功而還。克羅地亞戰至完場前9分鐘，後衛波拿蘇沙左路傳中，俄軍後衛古迪亞舒夫在無壓力情况下，誤將皮球撞入自家球門。克軍終憑該烏龍球維持1球優勢完場，以1分反壓對手首名出線決賽周。

至於J組的賽事，北馬其頓隊與羅馬尼亞隊爭奪次名出線附加賽，賽前以1分領先的前者，憑效拿玻里的翼鋒艾利夫艾馬斯下半場兩度建功，以3：1擊敗冰島隊，首次在世界盃外圍賽中闖進附加賽階段。羅馬尼亞雖以兩球淨勝列支敦士登隊，仍無緣晉級。

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