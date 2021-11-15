世盃外丨葡萄牙反負塞爾維亞　世盃資格拱手相讓　主帥誓明年附加賽爭出線 (17:42)

兩隊賽前同得17分，憑較佳得失球居首的葡萄牙隊今晨只需不敗即可直接出線。主場出擊的葡軍甫開賽2分鐘，便由連拿度辛捷士先開紀錄。惟領先優勢僅維持至33分鐘，客軍的杜辛泰迪治射門省中守衛改變方向，門將魯爾柏迪斯奧將皮球撲進白界內。戰况隨後膠着至完場前，效力英冠富咸的米祖域成為「後備奇兵」，在90分鐘接應右路傳中，伏兵尾柱近門頭槌建功，替塞軍以2：1反勝，連續兩屆躋身決賽周。

葡軍主帥費蘭度山度士賽後欲跟隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）握手，遭對方耍手拒絕並着他離開，前者則就敗仗向國民致歉，強調球隊已經準備在明年3月的附加賽中擊敗對手進軍卡塔爾。陣中主將貝拿度施華則表示對戰果無言而對：「我們很早取得領先，但之後便停止了。我不能就此找出一個很好的解釋。」他指出球隊未能如計劃般掌控球權，反被對方主導戰况，這以葡軍所擁有的人腳質素而言是難以接受。

相關報道：世盃外丨西班牙迎瑞典生死戰 安歷基籲球迷吶喊助威 C朗領葡萄牙攻塞爾維亞

其他報道：世盃外丨軒達臣史達寧基亞利殊退隊 英軍補選干拿加歷查或「地標」