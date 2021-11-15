賽車｜42歲「電單車神」羅斯告別賽車手生涯　賽會頒傳奇獎致敬 (18:07)

今年退居Yamaha衛星隊SRT的羅斯，昨在華倫西亞站的最終戰得第10位，總成績僅得44分排第18位，是他生涯最差成績，總冠軍則由取代其過去Yamaha廠隊的22歲法國新星昆達拿路奪得。不過早已知道是時候退下來的羅斯，早前已坦言最後一季會以享受心態完成，放開了成績帶來的包袱。他昨賽後亦謂︰「我一直不想來到這一天，因這代表着自己漫長的賽車生涯將告一段落，但我肯定會享受這一刻，回顧在這裏的一切。」而他在今晨的年度頒獎禮，亦獲賽會頒發傳奇獎，感謝其為車壇作出的貢獻。

綽號「醫生」的羅斯，於1996年正式踏上電單車格蘭披治級賽事，翌季便以18歲之齡贏得125cc級（現為Moto3級別）世界冠軍，成為最年輕同級別冠軍，次年「升班」出戰250cc級（現為Moto2），而他亦僅花兩年時間，在1999年勇奪250cc級世界冠軍，翌季獲Honda車隊提升至MotoGP。在這電單車壇頂級賽事上，他同樣所向披靡，於2001至2003年取得三連冠後，轉至Yamaha車隊旗下，並再連奪兩屆，寫下五連冠霸業，其後再於2008及09年封王，在MotoGP級別合共贏下7屆世界冠軍，僅次8屆的另一意大利名宿阿高斯天尼（Giacomo Agostini）。而他生涯合共199次站上MotoGP級別頒獎台（分站前3名完成），更是前無古人。

另外，今晨上演的世界一級方程式（F1）巴西站，因更換內燃引擎被罰5格於第10位起步的平治「黑帝」咸美頓，是役戰車直路極速「超班」下，最終後上力壓紅牛的「韋少」韋斯塔本封王，車手榜總成績追至落後韋少14分。而今季尚餘3站會轉戰中東，本周將率先上演卡塔爾站。

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