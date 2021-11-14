世盃外｜西班牙迎瑞典生死戰　安歷基籲球迷吶喊助威　C朗領葡萄牙攻塞爾維亞 (23:13)

西班牙vs.瑞典 有線601/661台 周一凌晨03：45直播

葡萄牙vs.塞爾維亞 有線602/662台 周一凌晨03：45直播

西班牙隊暫7戰得16分，領先瑞典隊1分，故此只需和波便可過關，但安歷基說：「這是一場硬仗，己隊或需掙扎，壓力將不少。毫無疑問，比賽球場內將會『爆棚』，我懇請球迷為我們打氣，這定可令球隊和球員更加強大。己隊將以全取3分為目標。」他又為首循環作客以1：2敗走瑞典不甘心，強調該仗勝方應屬於他們。瑞典此役勢續由40歲的伊巴謙莫域掛帥，他上場世盃外爆冷負主隊格魯吉亞隊0：2期間，曾七度攻門卻「食白果」。

此外，有中堅比比停賽的葡萄牙隊，迎戰塞爾維亞隊時有攻擊手貝拿度施華上陣成疑，料隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）將再度肩負爭取出線的重任，惟葡軍此役若取1分亦足過關。

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