世盃外丨軒達臣史達寧基亞利殊史退隊　英軍補選干拿加歷查或「地標」 (22:03)

英格蘭隊上仗主場以5：0大破阿爾巴尼亞隊，賽後領前將迎戰匈牙利隊的次席球隊波蘭3分，下場作客聖馬力諾隊和波便直接出線決賽周。英軍目前傷兵嚴重，繼左閘勞基梳爾及受智慧齒問題煎熬的中場美臣蒙特後，上仗建功的中場佐敦軒達臣，也已與翼鋒基亞利殊因傷一起退隊。修夫基其後急召干拿加歷查入隊，令這名今季在水晶宮表現搶鏡的中場，或能首次在國際賽亮相，至於另一翼鋒史達寧據報也已因私事離隊。

另外，譚美阿巴謙及上場上仗後備上陣取得首頂喼帽的伊美路維，均將有機會首次擔正。今夏由車路士轉會羅馬的阿巴謙，今季各項賽事上陣17次入5球，他說：「來到新的國家和不同文化的國度，學習新的足球風格，適應方面總是不容易的。可是我覺得我已經展開了翅膀，希望我能保持我在英軍需要的表現水平。當然，世界盃在我的腦海是揮之不去的。」

其他報道：F1｜韋少碰黑帝戰車罰款近45萬 保達斯巴西站奪頭位

相關報道：世盃外丨荷蘭慘和迪比斥「超級愚蠢」 下仗決戰挪威 土耳其大捷虎視眈眈