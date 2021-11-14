世盃外丨荷蘭慘和迪比斥「超級愚蠢」　下仗決戰挪威　土耳其大捷虎視眈眈　 (19:31)

荷蘭作客對黑山一役有個好開始，前鋒迪比先後於25和54分鐘「士哥」領先，詎料戰至比賽尾段，黑山雙將胡高迪及胡洛域分別在82及86分鐘建功，令佔盡大半場優勢的客軍痛失2分而回。迪比及中堅華基爾雲迪積克賽後直言賽果「不可接受」，迪比更形容球隊表現「超級愚蠢，本來我們應該進一步向對手施壓，令他們不會那麼容易組織攻勢，如今卻放虎歸山」；雲迪積克就以「可恥」形容賽事，惟他則並不同意迪比所言，而是覺得球隊手握2球優勢下，「無必要太進取，只想着向前進攻」。

「橙軍」賽後9戰積20分續居小組榜首，分列次席及季席的土耳其及挪威則同得18分緊隨其後，其中挪威在主場只能0：0與拉脫維亞隊言和，令他們在最後一場分組賽作客荷軍必須求勝，方能肯定出線來年世界盃決賽周。至於主場以6：0大勝直布羅陀隊的土耳其，只要在最後一戰作客擊敗出線無望的黑山，便至少可確保獲得小組次名資格參戰附加賽。

相關報道：世盃外丨法國偕比利時攜手出線 麥巴比「大四喜」豪言明年奪世盃

其他報道：西甲｜38歲丹尼爾回巢巴塞助沙維 英媒稱只收1歐元周薪