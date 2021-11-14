世盃外丨法國偕比利時攜手出線　麥巴比「大四喜」豪言明年奪世盃　 (17:46)

強陣出戰的法軍上半場已有基利安麥巴比上演帽子戲法，該前鋒其後再建一功，成為傳奇射手方亭於1958年後，首個獨取4球的法國國腳，加上賓施馬梅開二度、拉比奧特及基沙文錦上添花，造就法軍以8球大捷。

賽後當選最佳球員的麥巴比說：「我相信大家都會很享受這場勝仗，當然最重要的是球隊能夠順利出線。正因我們非常尊重對手哈薩克，所以才會出現這次大勝賽果。」麥巴比亦希望可在1年後於卡塔爾舉行的世盃有一番作為：「我們的最終目標，自然是來年的世盃冠軍。」至於位列D組次席，7戰積11分比法國少4分的芬蘭隊，則克服上半場尾段少踢一人的劣勢，作客3:1擊敗波斯尼亞隊。芬蘭下仗將迎戰法國隊，而只少芬蘭兩分的烏克蘭隊則作客波斯尼亞。

E組的比利時憑賓迪基、恩歷克卡拉斯高及杜根夏薩特各建一功，3:1輕取愛沙尼亞。比利時賽後7戰積19分，而以5分落後比軍位居次席的威爾斯隊，則有祖雲達斯中場艾朗藍斯破入球荒兼梅開二度，加上剛取得第100頂喼帽的加里夫巴利交出一次助攻，主場以5:1大勝白俄羅斯隊升上次席，穩奪附加賽資格。藍斯賽後則表明，已經放眼下場迎戰比利時的賽事：「我們近幾年與比利時都有非常精彩的交鋒，希望下一場比賽我們也會如今晚般成為贏家。」

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