西甲｜阿古路否認掛靴傳聞　需觀察心臟90天　樂觀應對漫長治療 (21:32)

西班牙加泰隆尼亞電台昨晚（12日）報道，33歲阿根廷隊球星阿古路檢查心臟後，因身體情况需要掛靴。不過，這名巴塞隆拿亞射手在社交網否認，表示仍需90天去觀察治療進展，會樂觀面對。
阿古路本月初為巴塞隆拿出戰西甲期間，突因心臟不適離場送院，其後診斷為心律不正，球會宣布他要休戰3個月，以達致最佳檢查及治療效果。加泰隆尼亞電台昨晚報道，他心臟問題較預期嚴重，將不能再重返職業球壇。阿古路今日在社交網回應傳聞，表示正遵從球會醫生的指示，在未來90天接受檢查及治療，仍需要觀察心臟情况，並稱會一直保持正面態度。
其他報道：NBA｜居里超雷阿倫成聯盟3分王 約基治59次三雙睇齊「小鳥」布特（附精華）
其他報道：WCBA｜李祉均加盟陝西女籃 試訓數月屢碰壁 終圓夢成香港第一人
其他報道：世盃外｜卡尼戴帽領三獅大捷 出線只欠1分 修夫基勢雙倍人工續約兩年
其他報道：西甲｜38歲丹尼爾回巢巴塞助沙維 英媒稱只收1歐元周薪
Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021