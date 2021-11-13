西甲｜阿古路否認掛靴傳聞　需觀察心臟90天　樂觀應對漫長治療 (21:32)

阿古路本月初為巴塞隆拿出戰西甲期間，突因心臟不適離場送院，其後診斷為心律不正，球會宣布他要休戰3個月，以達致最佳檢查及治療效果。加泰隆尼亞電台昨晚報道，他心臟問題較預期嚴重，將不能再重返職業球壇。阿古路今日在社交網回應傳聞，表示正遵從球會醫生的指示，在未來90天接受檢查及治療，仍需要觀察心臟情况，並稱會一直保持正面態度。

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