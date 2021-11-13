世盃外｜卡尼戴帽領三獅大捷　出線只欠1分　修夫基勢雙倍人工續約兩年 (16:48)

三獅迎戰阿爾巴尼亞隊雖有多員因傷病缺陣，但開賽9分鐘便有曼聯隊長哈利馬古尼建功，卡尼再於18分鐘、33分鐘及上半場補時階段，施展左腳、右腳及頭槌完成「帽子戲法」，當中一球凌空車身窩利更成熱話，而佐敦軒達臣上半場亦有入球，助英格蘭隊半場已領先5：0。這支榜首球隊換邊後與對手互無紀錄，最終以同樣比數取得I組第7場勝仗，以7勝2負高踞榜首。未計友賽，卡尼於國際賽正式賽事累積39球，超越退役射手朗尼的37球。

波蘭隊同日亦有羅拔利雲度夫斯基梅開二度，以4：1作客輕取開賽1分鐘已十人應戰的安道爾隊，續落後三獅3分居次。英軍下周作客另一弱旅聖馬力諾隊，只需1分便可力壓波蘭隊率先出線，球隊賽後亦傳出英足總加快與修夫基續約，據報開出雙倍人工條件，修夫基亦已答應掌帥至2024年歐國盃。

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