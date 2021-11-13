NBA｜居里超雷阿倫成聯盟3分王　約基治59次三雙睇齊「小鳥」布特（附精華） (18:02)

勇士今早面對殘陣的公牛，「咖喱仔」史堤芬居里全場攻入40分，包括9記3分，連同常規賽及季後賽的3分入球數達3366球，超越3358球的名宿雷阿倫，成聯盟總3分王。球隊主場以119︰93大勝，七連勝後以11勝1負續居西岸榜首。

至於上屆贏得NBA年度最有價值球員（MVP）的金塊球星約基治，早前在與邁阿密熱火的賽事時，疑因不滿對手馬基夫摩里斯連番「抽水」，從後撞倒對方令雙方爆發衝突，當時以二級惡意犯規被直接逐離場，事後亦被聯盟追罰停賽一場。他今早復出後即發威，貢獻22分、19個籃板及10次助攻，在陣中另一球星查美梅利開季至今仍因傷未能復出下，率軍以105︰96挫鷹隊，取下四連勝，暫列西岸第5位。他歷來第59次取得三雙，亦看齊名宿「小鳥」布特，並列史上第8位。

同日洛杉磯湖人仍有勒邦占士因傷缺陣，今早面對明尼蘇達木狼亦全隊啞火，命中率僅得35.4%，近期表現上佳的安東尼是役更是12投僅1中得3分，最終球隊主場以83︰107慘敗，以7勝6負暫列西岸第7。

衛冕的密爾沃基公鹿則有「字母哥」安迪度高安普因足踝微傷避戰，球隊終作客戰至加時以113︰122不敵有舒路達獨取38分的波士頓塞爾特人。另一東岸爭標分子布魯克林籃網，則在杜蘭特、夏登及射手祖夏里斯合轟91分下，作客以120︰112輕取新奧爾良塘鵝，兩連勝後壓過同日落敗的芝加哥公牛，升上東岸次席。

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