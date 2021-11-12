世盃外丨西班牙險勝偕葡萄牙各登榜首　下仗主場分別「決戰」瑞典塞爾維亞 (19:23)

賽前排次席的西班牙隊憑沙拉比亞在26分鐘射入12碼全取3分，瑞典隊雖有回歸的伊巴謙莫域掛帥，卻被格魯吉亞隊中場基華拉斯基利亞下半場連入兩球而落敗。瑞典隊為直接出線，下場作客「鬥牛軍」必須凱旋。至於葡萄牙隊在球星基斯坦奴朗拿度（C朗）第183次披甲下，只能與愛爾蘭隊互交白卷，並有中堅比比於82分鐘「兩黃一紅」，無緣下仗迎戰塞爾維亞隊的出線關鍵戰，後者同日輪空下，在友賽主場以4：0大勝卡塔爾隊。

H組榜首俄羅斯隊及克羅地亞隊，分別以6：0和7：1大破塞浦路斯隊及馬爾他隊後，續有兩分差距，克軍若下仗主場挫俄羅斯，便可以1分反壓對方出線。在J組賽前已出線的德國隊，藉湯馬士梅拿和利萊辛尼各梅開二度，助球隊主場以9：0狂勝列支敦士登，令費歷克成為隊史第一個首6次領軍全勝教練。

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