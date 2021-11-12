傑運｜體壇奧斯卡闊別一年回歸  改制男女各「星中之星」及「五傑」 (18:16)

受疫情影響，港協暨奧委會取消2020年度傑運選舉，2019年傑運頒獎禮亦經多次延期，最終在今年4月以虛擬方式於西九文化區舉行。港協今日（12日）舉行記者會宣布，這項「體壇奧斯卡」闊別一年回歸，即日起至下月15日接受體育總會提名，公眾網上投票日期為明年1月8日至30日，結果將於2月22日在灣仔會展舉行的頒獎典禮公布。總獎金由往屆75萬加碼至100萬港元。

有別往屆，今屆傑運分4個獎項，過去傑出運動員「八傑」獎項，改成分為傑出男運動員及女運動員，每組最多有5人當選，每組得票最多者分膺男、女子「星中之星」，各獲8萬港元獎金。除了「十傑」及「星中之星」，續設「最佳運動組合」及「最佳運動隊伍」兩獎，取消了過往的「傑出青少年運動員」、「最具潛質運動員」及「最具特出表現獎」。籌委會主席郭志樑解釋，由於體院已設「傑出青少年運動員選舉」，為免重疊故有所更改。

記者會安排了出戰東京奧運的滑浪風帆女將陳晞文、泳隊代表黃筠陶及港足新星孫銘謙出席。客串擔任記者會司儀的香港女子重劍代表連翊希稱，男子花劍隊顯然是得獎熱門，並透露她暫定明年1月底先出發到多哈參賽，之後再飛往歐洲出賽，約兩個多月才會返港；黃筠陶認為隊友何詩蓓於奧運贏得兩銀，預計在男女分組後十傑、甚至星中之星獎皆為她囊中物。她透露東奧後重返校園，現時目標為在明年9月杭州亞運取得佳績。

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