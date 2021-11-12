桌球丨傅家俊伙MIRROR兩子辦慈善桌球挑戰賽　為特殊需要兒童籌款 (17:25)

Marco去年與友人創辦香港首間兒童桌球學校大師桌球王國（MSK），讓兒童可在合適環境下，有系統地學習桌球，肩負教育下一代的使命。他表示︰「桌球屬於靜態運動，在英國更視為紳士運動。透過認識桌球棒的運用、桌球轉速原理、入球角度等，可訓練兒童的耐性、專注度、爆發力及思考能力，更可以教曉他們一些禮儀細節。」除了一般桌球訓練外，MSK亦為有特殊教育需要（SEN）的兒童，設計了一套完整的課程。

而MSK今次更與香港桌球總會合作，於本月27日舉辦《兒童桌球活動日》，屆時將設置6張桌球枱，由專業教練介紹桌球運動，教授桌球技巧，讓家長及孩子可即場免費試打。而翌日將舉行《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》，Marco將與MIRROR成員Jer及Tiger一同參與，為協康會籌款之餘，亦惠及低收入家庭，共襄善舉。

活動詳情︰

大師桌球王國主辦《兒童桌球活動日》

日期：2021年11月27日（星期六）

時間：早上11時至下午6時

地點：荃灣愉景新城D.PARK L1

網上報名：https://bit.ly/dparkmsksnooker（名額先到先得，額滿即止）

大師桌球王國主辦《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》

日期：2021年11月28日（星期日）

時間：下午3時

地點：荃灣愉景新城D.PARK L1

嘉賓：香港桌球運動員傅家俊、Jer@MIRROR、Tiger@MIRROR

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