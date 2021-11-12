世盃外丨國足被阿曼逼和　續排尾二出線渺茫　李鐵：換走洛國富因活力下降 (16:30)

國足主教練李鐵此役派遣4名攻擊球員武磊、洛國富、阿蘭及張玉寧攻堅，並在20分鐘有斬獲。武磊接應後衛朱辰傑頭槌助攻衝前快射破門。67分鐘，李鐵換下洛國富及中場徐新。75分鐘，阿曼球員哈爾西迎頂角球得手，終令兩軍各一言和。目前領前B組是5戰得13分的沙特阿拉伯隊，澳洲隊、日本隊及阿曼隊分別以10、9和7分隨後。此組首、次名可直接出線決賽周，第3名需踢附加賽，故此國足未來兩仗將續在阿聯酋「迎戰」澳洲及作客日本下，搶分難度甚高，出線形勢非常不妙。

內地傳媒質疑此役表現搶鏡的洛國富被換走，李鐵回應道：「他活力有所下降，在邊路的防守有些對不上位置，當時對手急於扳平比分，在兩側創造了很多機會。所以換上吳興涵，在邊路增加活力和加強防守，而蒿俊閔的出場能加強對中場的控制。」並說：「我們進了一個定位球，然後丟了一個定位球。雙方是（實力）很接近的球隊，1：1的結果也是正常的。」國足長期集訓已近90天時間，李鐵稱讚球員們還保持著很強的鬥志，到最後一分鐘也沒有放棄，「我很為我的球員感到驕傲。他們放棄了很多東西，堅持比賽，每一分鐘都很努力。」

另外，伊拉克隊今晨在卡塔爾上演的A組比賽，「主場」以1：1逼和敘利亞隊，賽後5戰得4分排第4，少第3位黎巴嫩隊1分，阿聯酋隊及敘利亞隊則分別以3和2分名列第5和包尾。伊朗隊及韓國隊以13和11分排榜首和次席。

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